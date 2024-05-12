Si parla a Bruges e a Gent

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si parla a Bruges e a Gent' è 'Fiammingo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIAMMINGO

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Perché la soluzione è Fiammingo? Il termine FIAMMINGO si riferisce a una lingua parlata principalmente nelle città di Bruges e Gent, in Belgio. Questa lingua, appartenente al gruppo delle lingue fiamminghe, si distingue per le sue caratteristiche fonetiche e grammaticali, che riflettono le influenze culturali delle regioni fiamminghe. La presenza di FIAMMINGO in queste città è strettamente legata alla storia e all’identità locale, contribuendo a mantenere vive tradizioni linguistiche e culturali uniche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si parla a Bruges e a Gent". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si parla a Bruges e a Gent nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fiammingo

Se la definizione "Si parla a Bruges e a Gent" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si parla a Bruges e a Gent" conferma che la soluzione 'Fiammingo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fiammingo

F Firenze I Imola A Ancona M Milano M Milano I Imola N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si parla a Bruges e a Gent" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiammingo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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