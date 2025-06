Ogni essere vivente si trova meglio nel proprio nei cruciverba: la soluzione è Habitat

HABITAT

Perché la soluzione è Habitat? Il termine habitat indica l'ambiente naturale in cui un essere vivente si trova a suo agio, si nutre e si riproduce. È il luogo che permette all'animale o alla pianta di vivere al meglio, adattandosi alle sue esigenze. In parole semplici, ogni creatura prospera nel suo spazio ideale, quello che le dà le condizioni perfette per sopravvivere e crescere.

L ambiente naturaleOgnuno vive bene quando si trova nel proprioUn complesso di fattori ambientaliOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteIl punto che si trova agli antipodi dello zenitSi trova nella zona posteriore del cranio

H Hotel

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O R E I L T I T T Mostra soluzione



