Il nome di una delle sorelle Goggi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: Loretta Goggi (Roma, 29 settembre 1950) è una cantante, attrice, imitatrice, conduttrice radiotelevisiva, doppiatrice e scrittrice italiana. È uno dei volti più conosciuti della TV italiana, della quale è divenuta protagonista sin dagli anni sessanta. Oltre ad essere un'attrice e una conduttrice, Loretta Goggi è un'acclamata cantante. Ha riscosso il suo maggiore successo discografico con Maledetta primavera, che nel 2018 ha ricevuto il disco d'oro d'annata per il superamento di oltre due milioni e trecentomila copie vendute in quarant'anni. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque dischi d'oro, cinque di platino e quattro Telegatti in quattro diverse categorie.

Loretto m

nome proprio di persona maschile

Sillabazione

Lo | rèt | to

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.