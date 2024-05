Isola vicino a Lampedusa

Sostantivo

Curiosità su: Linosa (Linusa in siciliano) è un'isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. Ha una superficie di 5,43 km² e dista 42 km a NE da Lampedusa, assieme alla quale costituisce il comune di Lampedusa e Linosa che conta 6 341 abitanti nel libero consorzio comunale di Agrigento. L'isola è citata dal greco Strabone e poi da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia come Aethusa (ssa) e Algusa (ssa) in greco. Il nome Lenusa appare nel XVI secolo ad opera del domenicano Tommaso Fazello. Il nome Linosa invece nasce nel 1845 usato dal cavaliere Bernardo Maria Sanvinsente.

bambagia ( approfondimento) f inv

cotone non filato appena torto materia linosa di cui è coperto il seme del cotone

Sillabazione

bam | bà | gia

Pronuncia

IPA: /bam'bada/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale bambax, che deriva dal greco ßµßa -a e ßaµß ossia "cotone"

Sinonimi

ovatta, cotone

Parole derivate

bambagiato

Proverbi e modi di dire