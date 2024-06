Sorge dal mare presso Lampedusa

: Linosa (Linusa in siciliano) è un'isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia. L'isola è citata dal greco Strabone e poi da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia come Aethusa (ssa) e Algusa (ssa) in greco. Ha una superficie di 5,43 km² e dista 42 km a NE da Lampedusa, assieme alla quale costituisce il comune di Lampedusa e Linosa che conta 6 341 abitanti nel libero consorzio comunale di Agrigento.

Italiano: Sostantivo: bambagia ( approfondimento) f inv . cotone non filato appena torto. materia linosa di cui è coperto il seme del cotone. Sillabazione: bam | bà | gia. Pronuncia: IPA: /bam'bada/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale bambax, che deriva dal greco ßµßa -a e ßaµß ossia "cotone" . Sinonimi: ovatta, cotone. Parole derivate: bambagiato. Proverbi e modi di dire: vivere nella bambagia: avere tutte le comodità a disposizione, essere viziati e iperprotetti, non dover affrontare mai alcun problema perché c'è sempre qualcun altro che li risolve.