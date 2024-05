incompleti sintetici

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: In matematica, e particolarmente nel calcolo integrale, un integrale ellittico è una qualsiasi funzione f {\displaystyle f} che può esprimersi nella forma: f ( x ) = c x R ( t , P ( t ) ) d t {\displaystyle f(x)=\int _{c}^{x}R(t,P(t))\ dt} dove R {\displaystyle R} denota una funzione razionale dei suoi due argomenti, P {\displaystyle P} è la radice quadrata di un polinomio in una variabile di grado 3 {\displaystyle 3} o 4 {\displaystyle 4} privo di radici multiple e c {\displaystyle c} è una costante.

ellittica f sing (pl.: ellittiche)

(matematica) femminile di ellittico (botanica) femminile di ellittico







Sillabazione

el | lìt | ti | ca

Etimologia / Derivazione

vedi ellittico