Impediscono ai passanti di mischiarsi al corteo nei cruciverba: la soluzione è Transenne

TRANSENNE

Curiosità e Significato di Transenne

Perché la soluzione è Transenne? Le transenne sono barriere mobili o fisse utilizzate per delimitare aree, controllare il flusso di persone e garantire sicurezza durante eventi pubblici o manifestazioni. Possono impedire ai passanti di entrare in certe zone o mescolarsi al corteo, mantenendo ordine e protezione. Questi dispositivi sono fondamentali per la gestione degli spazi pubblici durante manifestazioni o lavori in corso.

Come si scrive la soluzione Transenne

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

