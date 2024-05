Un gigante della strada

Sostantivo

Curiosità su: Un autosnodato o autobus articolato è un mezzo di trasporto analogo all'autobus, ma che presenta una maggiore capienza di passeggeri in quanto costituito da due o tre elementi raccordati da dispositivi girevoli e flessibili, disaccoppiabili solo presso le officine, che consentono il libero transito dei passeggeri tra le due parti, anche a mezzo in movimento. Il veicolo è considerato ai fini del codice della strada come complesso veicolare unico e, come tale, non risente delle norme destinate ai mezzi che trainano un rimorchio o un semirimorchio, fatta eccezione la necessità per il conducente di essere in possesso della patente di categoria E, ovvero D+E, oltre al CQC per il trasporto persone.

autosnodato ( approfondimento) m sing (pl.: autosnodati)

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) automezzo per trasportare merci o persone, formato da almeno due elementi di cui uno anteriore fornito di motore, collegati stabilmente tra loro per mezzo di giunti a snodo

Sillabazione

au | to | sno | dà | to

Pronuncia

IPA: /,awtozno'dato/

Etimologia / Derivazione

formato da auto- (abbreviazione di automobile) e snodato

Sinonimi