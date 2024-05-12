Francesco è il 266

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Francesco è il 266' è 'Papa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPA

Perché la soluzione è Papa? Francesco è il 266, riferendosi alla sua posizione come papa nella storia della Chiesa cattolica. La parola papa indica il massimo rappresentante della Chiesa e il capo spirituale dei cattolici. Questa voce si collega alla sua funzione di guida e autorità religiosa, assumendo un ruolo centrale nella dottrina e nelle decisioni ecclesiastiche. La sua presenza e le sue parole influenzano milioni di fedeli in tutto il mondo, sottolineando l'importanza di questa figura nella religione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Francesco è il 266". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Francesco è il 266 nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Papa

La soluzione associata alla definizione "Francesco è il 266" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Francesco è il 266" conferma che la soluzione 'Papa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Papa

P Padova A Ancona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Francesco è il 266" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Papa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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