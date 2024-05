Il formaggio di soia

Sostantivo

Curiosità su: Il tofu (in cinese S, dòufuP; in giapponese , tofu), talvolta definito come caglio di semi (di soia), è un alimento diffuso in quasi tutto l'Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea, Vietnam, Thailandia, Cambogia). Sebbene in Occidente sia noto con il suo nome giapponese, ha origini cinesi. Viene ricavato facendo cagliare un liquido gelatinoso estratto dalla soia e dalla successiva pressatura in blocchi, generalmente in forma di parallelepipedo. La fabbricazione del tofu dalla soia è simile a quella del formaggio dal latte e per tale motivo è chiamato anche formaggio di soia. Ha l'aspetto di un formaggio fresco ed è quasi insapore perciò assume facilmente l'aroma degli altri ingredienti o delle spezie a cui è associato.

tofu ( approfondimento) m inv

(gastronomia) formaggio di soia

Sillabazione

to | fu

Pronuncia

IPA: /'tofu/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.