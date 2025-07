Formaggio di soia nei cruciverba: la soluzione è Tofu

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Formaggio di soia' è 'Tofu'.

TOFU

Curiosità e Significato di Tofu

La parola Tofu è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tofu? Il formaggio di soia è un alimento vegetale ottenuto dalla lavorazione dei semi di soia, famoso anche come tofu. Ricco di proteine e povero di grassi, è una valida alternativa alle fonti di proteine animali, molto usata nella cucina vegana e vegetariana. Versatile e facilmente adattabile a molte ricette, il tofu è diventato un ingrediente sempre più popolare nelle diete sane e sostenibili.

Come si scrive la soluzione Tofu

Non riesci a risolvere la definizione "Formaggio di soia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

F Firenze

U Udine

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E U D O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUDORE" SUDORE

