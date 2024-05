Il fondamento di una scelta normativa

Aggettivo

Curiosità su: L'odds ratio (OR) o rapporto di probabilità e il rischio relativo (RR) sono i due metodi di misurazione del grado di correlazione statistica più diffusi in epidemiologia. L'OR è un dato statistico che misura il grado di correlazione tra due fattori; per esempio in epidemiologia, la correlazione tra un fattore di rischio e una malattia. Negli studi di caso-controllo, per i quali non è necessaria la raccolta dei dati nel tempo, l'OR non calcola un andamento e, anzi, è indipendente dal fattore durata. Invece, negli studi prospettici, si utilizza allo stesso scopo il calcolo del rischio relativo.

ratio m sing

ramingo, errabondo

Sostantivo

ratio f inv

(filosofia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (diritto) ragione di esistenza della norma, ovvero il fine cui la norma tende

Sostantivo

ratio f inv

(economia) proporzione, rapporto

Sillabazione

rà | tio

Pronuncia

(aggettivo) IPA: /ra'tio/

IPA: (sostantivo)IPA: /'ratsio/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino ratio cioè "ragione, criterio"

Sinonimi

ragione, raziocinio; metodo, possibilità, motivo, natura

