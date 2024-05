Un ferro da golf

Inglese

Sostantivo

iron (pl.: irons)

(elemento chimico) (metallurgia) ferro ferro da stiro

Aggettivo

iron

di ferro She has an iron will. lei ha una volontà di ferro. in ferro

Sinonimi

adamant

adamantine

brassbound

inflexible

strong

Verbo

Transitivo

iron ( 3ª persona sing. presente irons, participio presente ironing, passato semplice e participio passato ironed)

stirare