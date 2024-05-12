Essi in breve

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Essi in breve' è 'Lor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOR

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Essi in breve nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Lor

In presenza della definizione "Essi in breve", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lor'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Essi in breve
  • Risposta: LOR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: L__
  • Inizia con: L
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

L Livorno
O Otranto
R Roma

La soluzione 'Lor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Essi in breve". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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