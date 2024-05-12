Essi in breve
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SOLUZIONE: LOR
Essi in breve nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Lor
In presenza della definizione "Essi in breve", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lor'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Essi in breve
- Risposta: LOR
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: L__
- Inizia con: L
- Finisce con: R
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Lor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Essi in breve". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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