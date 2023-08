Stato di incoscienza che può essere indotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato di incoscienza che può essere indotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COMA

Risvegliabile, non responsivo, che giace a occhi chiusi). in neurologia, si definisce coma un profondo stato di incoscienza che può essere provocato da intossicazioni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi coma (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere...