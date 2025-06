Eccipiente per pomate nei cruciverba: la soluzione è Lanolina

LANOLINA

Altre soluzioni: VASELLINA

Curiosità e Significato di "Lanolina"

Vuoi sapere di più su Lanolina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Lanolina.

Perché la soluzione è Lanolina? L'eccipiente per pomate è un ingrediente utilizzato come base o veicolo per trasportare e aumentare l'efficacia dei principi attivi. La lanolina, in particolare, è una sostanza naturale derivata dalla lana, nota per le sue proprietà emollienti e idratanti. Viene spesso impiegata nelle creme e pomate per ammorbidire la pelle e favorirne la guarigione, rendendola un elemento fondamentale nei prodotti cosmetici e medici.

Come si scrive la soluzione Lanolina

Hai davanti la definizione "Eccipiente per pomate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

