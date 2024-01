La Soluzione ♚ Un eccipiente per pomate

Un eccipiente per pomate: Stabilizzante di sospensioni e di emulsioni olio in acqua, oppure come eccipiente per pomate. trova applicazione nella depurazione delle acque, tra cui la rimozione... Curiosità su: Stabilizzante di sospensioni e di emulsioni olio in acqua, oppure come eccipiente per pomate. trova applicazione nella depurazione delle acque, tra cui la rimozione... Il petrolato, o vaselina o gel di petrolio, è una gelatina ottenuta dal petrolio per raffinazione. Essendo il componente a più alta temperatura di ebollizione, durante la distillazione del petrolio rimane dopo la totale evaporazione dell'olio. Fu prodotto per la prima volta dalla Chesebrough Manufacturing e il suo nome commerciale, vaselina, è ormai entrato nell'uso quotidiano e spesso indica, seppur impropriamente, il petrolato in generale. La vaselina pura non contiene tracce di petrolio. Italiano Sostantivo vaselina f sing (pl.: vaseline) (chimica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione va | se | lì | na Pronuncia IPA: /vaze'lina/ Etimologia / Derivazione dall’inglese vaseline Parole derivate vaselinodèrma, vaselinoma, vasenolo

