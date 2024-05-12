Il dittongo della scuola nei cruciverba: la soluzione è Uo

Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Il dittongo della scuola' è 'Uo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UO

La parola Uo è una soluzione di 2 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Uo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Inizio di scuolaLa scuola di architettura fondata da GropiusSono due nel dittongoUn istituto della scuola secondaria abbreviazioneScuola religiosa

Hai trovato la definizione "Il dittongo della scuola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 2 lettere della soluzione Uo:
U Udine
O Otranto

