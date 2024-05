diaz attrice

Sostantivo

camera ( approfondimento) f sing (pl.: camere)

(architettura) ambiente interno ad una casa (fotografia) (cinematografia) apparecchio per filmare (tecnologia) (ingegneria) ambiente chiuso per contenere oggetti o per far avvenire un processo fisico o chimico

Sillabazione

cà | me | ra

Pronuncia

IPA: /'kamera/

Etimologia / Derivazione

dal latino camera, ossia "volta, soffitto a volta di una stanza"

Sinonimi

ambiente, locale, sala, stanza (da letto), vano,

(di monastero o carcere) cella

cella ( per estensione ) mobili, arredamento, mobilia

mobili, arredamento, mobilia ( politica ) assemblea, associazione, confederazione, consiglio, ente, insieme dei deputati, parlamento, unione

assemblea, associazione, confederazione, consiglio, ente, insieme dei deputati, parlamento, unione (in apparecchiature) compartimento, involucro, recipiente, spazio, vano, vasca

compartimento, involucro, recipiente, spazio, vano, vasca macchina fotografica, cinepresa

Parole derivate

anticamera, fotocamera, microcamera, videocamera

Alterati