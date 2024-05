Un complesso di proteine e acidi nucleici

Sostantivo

Curiosità su: La cromatina è la sostanza che forma il nucleo cellulare degli organismi eucarioti durante la fase funzionale della cellula (interfase). È costituita da DNA associato a proteine basiche dette istoni, proteine acide ed RNA. Nell'interfase la cromatina si presenta come un filamento "a collana di perle" in cui il DNA è ripiegato su gruppi di istoni formando strutture dette nucleosomi, che permettono l'accesso all'enzima RNA polimerasi per la trascrizione e successivamente alla DNA polimerasi per la duplicazione. Inoltre, in base ai tipi di geni trascritti, la cromatina è meno condensata quando è associata a geni trascrizionalmente attivi (eucromatina) rispetto a geni inattivi (eterocromatina). Modificazioni epigenetiche degli istoni determinano un cambiamento nella struttura della cromatina. Con il progredire del ciclo cellulare si assiste a un graduale aumento della compattazione della cromatina fino all'inizio della mitosi e alla comparsa dei cromosomi.

cromatina ( approfondimento) f sing (pl.: cromatine)

(biologia) forma condensata in cui si trovano gli acidi nucleici in una cellula

Sillabazione

cro | ma | tì | na

Pronuncia

IPA: /kroma'tina/

Etimologia / Derivazione

deriva dal greco antico µa -at cioè "colore"