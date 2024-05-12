Colora le palpebre

Home / Soluzioni Cruciverba / Colora le palpebre

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Colora le palpebre' è 'Ombretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMBRETTO

Perché la soluzione è Ombretto? L'ombretto è un prodotto cosmetico utilizzato per evidenziare e migliorare l'aspetto degli occhi, applicato sulle palpebre. La sua funzione principale è quella di aggiungere colore e profondità allo sguardo, creando effetti diversi a seconda delle tonalità scelte. L'ombretto può essere utilizzato per rendere più vivaci o più morbidi gli occhi, enfatizzando la forma e l'espressività dello sguardo. La sua applicazione richiede attenzione per ottenere un risultato armonioso e naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colora le palpebre". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Colora le palpebre nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ombretto

La soluzione associata alla definizione "Colora le palpebre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colora le palpebre" conferma che la soluzione 'Ombretto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ombretto

O Otranto M Milano B Bologna R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colora le palpebre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ombretto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un trucco spesso da sfumareIn polvere o crema colora le palpebreI peli sulle palpebreColora di rosso il cocktail NegroniUn uccello che batte le palpebreLa pianta che colora di rosa la campagna scozzese