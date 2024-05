La Soluzione ♚ La meta della nostra gita 4806 Lombardia |

: PAVIA

Curiosità su La meta della nostra gita 4806 lombardia: mela della nostra gita 480 lombardia" Pavia (IPA: /pa'via/, ; [p'vi] in dialetto pavese) è un comune italiano di 71 347 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Lombardia. Posta lungo la Via Francigena, la Via Francisca e sulle rive del fiume Ticino, poco a nord dalla confluenza di quest'ultimo nel Po, la città affonda le sue origini all'epoca delle tribù galliche; successivamente divenne municipium romano con il nome di Ticinum. Nel Medioevo fu (insieme a Ravenna e Verona) una delle sedi regie del Regno ostrogoto, fu capitale per due secoli del Regno longobardo e poi, dal 774 al 1024, capitale del Regno Italico, mentre dal 1365 al 1413 ospitò la corte viscontea; dal ...

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Altre Definizioni con pavia; meta; nostra; gita; 4806; lombardia;