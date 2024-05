Il cervello per il medico

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: L'encefalo (dal greco fa, enképhalos, "dentro la testa", composto di , en, "in" e ea, kephalè, "testa") è quella parte del sistema nervoso centrale completamente contenuta nella scatola cranica e divisa dal midollo spinale tramite un piano convenzionale passante subito sotto la decussazione delle piramidi. Dal punto di vista embriologico, l'encefalo si sviluppa da tre vescicole del primitivo tubo neurale: il prosencefalo, che evolve in telencefalo e diencefalo, il mesencefalo e il romboencefalo, da cui originano bulbo, ponte e cervelletto. Anatomicamente, quindi, l'encefalo è costituito dal cervello (diviso in telencefalo e diencefalo), dal tronco encefalico (le cui parti sono mesencefalo, ponte e bulbo) e dal cervelletto.

encefalo ( approfondimento) m sing (pl.: encefali)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) parte del sistema nervoso situata all'interno del cranio l'encefalo è il nome più corretto per indicare il cervello umano

Sillabazione

en | cè | fa | lo

Pronuncia

IPA: /en'tfalo/

Etimologia / Derivazione

dal greco a cioè "che è dentro la testa", formato da cioiè "in" e da ea ossia "testa"

Sinonimi

(anatomia) cervello, massa cerebrale

Parole derivate

diaencefalo, encefalico, encefalizzazione, estencefalo, ipsiencefalia, lissencefalo, megaloencefalia, mesencefalo, ortoencefalia, prosencefalo, rombencefalo

Iponimi