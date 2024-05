Si calcola dalla nascita

Sostantivo

Curiosità su: L'Età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica, il periodo caratterizzato dall'utilizzo sistematico ed esteso della metallurgia del bronzo che, per quanto riguarda l'Europa, si estende dal 3400 a.C. al 1100 a.C. circa. Tale utilizzo potrebbe essere basato sulla fusione locale di rame e stagno estratti dai minerali oppure, come nel caso della Scandinavia, dal commercio del bronzo dalle aree di estrazione e/o produzione verso altre zone. La denominazione è stata introdotta dal religioso francese Nicolas Mahudel e poi accolta dall'archeologo Christian Jürgensen Thomsen nel suo "sistema delle tre età" del 1816, utilizzato per la sua opera di classificazione delle antichità nazionali. In seguito il concetto diventò comune in tutta la letteratura archeologica. Mahudel propose il concetto di Età del Bronzo dopo aver osservato che le sepolture dove si trovavano urne più rovinate generalmente contenevano oggetti di bronzo, mentre i manufatti di ferro erano presenti nelle tombe più recenti.

età ( approfondimento) , f inv

numero di anni di vita quello uomo ha un' età di circa quaranta anni (antropologia) (biologia) ognuno dei periodi formanti la vita umana, a cui corrispondono specifiche mutazioni biologiche il rischi o di infarto aumenta con l'età

età adulta , tra i venti e i sessant'anni, in cui si raggiunge il pieno sviluppo psicofisico

, tra i venti e i sessant'anni, in cui si raggiunge il pieno sviluppo psicofisico mezza età, tra i quaranta e i sessant'anni, caratterizzata dal graduale passaggio fisico e mentale dai postumi della tarda adolescenza all'inizio della vecchiaia (storia) epoca

Sillabazione

e | tà

Pronuncia

IPA: /'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino aetas, dall’arcaico aevitas, derivazione di aevum ossia "evo"

Citazione

Sinonimi

anni, tempo, generazione

( senso figurato ) vita

vita era, epoca, evo, secolo, momento, periodo, fase

Parole derivate

coetaneo

