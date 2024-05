Breve preghiera ripetuta più volte

Sostantivo

Curiosità su: Una giaculatoria è una breve preghiera non liturgica della tradizione popolare cristiana, particolarmente diffusa nella cattolica. È solitamente in rima, e si può dire singolarmente o in comunità, ad alta voce oppure a mente. La giaculatoria è un tipo di preghiera riconosciuta ed autorizzata dalla Chiesa o da un vescovo, ed è aggiunta alle preghiere liturgiche, come accade ad esempio per le preghiere di Fátima quando sono pronunciate durante il Santo Rosario. La pronuncia delle giaculatorie è una pratica tipica della devozione popolare cristiana e non; esse hanno generalmente un contenuto semplice e chiaro, così da essere comprensibili, anche ai fedeli infanti in età prescolare, analfabeti, o illetterati. Secondo il credo religioso, la comprensione della preghiera, è il primo e non unico fatto necessario per predisporsi a ricevere la grazia da Dio (come il perdono dei peccati, la guarigione miracolosa del corpo e della mente da un male o una malattia, una protezione, l' illuminazione dell'intelletto e dei sensi, ecc).

giaculatoria ( approfondimento) f sing (pl.: giaculatorie)

breve orazione ripetitiva

Sillabazione

gia | cu | la | tò | ria

Pronuncia

IPA: /dakula'trja/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo iaculatoria

