Approdare alla banchina nei cruciverba: la soluzione è Attraccare

Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

ATTRACCARE

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avviene su una banchinaL ormeggio del natante alla banchinaUna banchina in porto

Le 10 lettere della soluzione Attraccare:
A Ancona
T Torino
T Torino
R Roma
A Ancona
C Como
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli

