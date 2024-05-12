Approdare alla banchina nei cruciverba: la soluzione è Attraccare
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Approdare alla banchina' è 'Attraccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ATTRACCARE
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Attraccare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avviene su una banchinaL ormeggio del natante alla banchinaUna banchina in porto
Stai cercando la risposta alla definizione "Approdare alla banchina"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.Le 10 lettere della soluzione Attraccare:
A Ancona
T Torino
T Torino
R Roma
A Ancona
C Como
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli
