La sala da pranzo degli antichi Romani

: Il triclinio (triclinium in latino) era il locale in cui veniva servito il pranzo nelle case degli antichi romani; il nome ha origine dal composto greco di t- "tri-" e (klìne) "letto", chiamati anche lecti conviviales o tricliniares, su cui i padroni di casa e i loro ospiti si sdraiavano per tutta la durata del pranzo. .

Italiano: Sostantivo: triclinio ( approfondimento) m sing (pl.: triclinii) . (storia) (archeologia) (architettura) parte della casa dove pranzavano gli antichi romani. (per estensione) insieme della mensa e dei letti. Sillabazione: tri | clì | nio. Pronuncia: IPA: /tri'klinjo . Etimologia / Derivazione: dal latino triclinium, a sua volta dal greco t, formato da t- cioè "tre" e ossia "letto" .