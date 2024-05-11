Le vittime delle corride

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le vittime delle corride' è 'Tori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le vittime delle corride" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le vittime delle corride". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tori? Le vittime delle corride sono animali che subiscono un trattamento crudele e violento durante le esibizioni. I tori, protagonisti di queste tradizioni, vengono spesso feriti e messi in pericolo per intrattenere il pubblico. La loro sofferenza è al centro di molte discussioni etiche e morali riguardo alla giustezza di tali pratiche. La presenza di tori nelle corride rappresenta un esempio di come alcune tradizioni culturali possano coinvolgere animali in situazioni di sofferenza e rischio.

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Le vittime delle corride nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tori

La definizione "Le vittime delle corride" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le vittime delle corride" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tori:

T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le vittime delle corride" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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