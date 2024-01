La definizione e la soluzione di: I Santi vittime della fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: , "senza argento" o "santi non mercenari"). è stato detto che grazie a queste opere convertirono molte persone alla fede cristiana. le fonti pervenuteci...

Il martire (dal greco µt - testimone) è colui che è morto o è stato sottoposto a pene corporali per avere testimoniato la propria fede o un ideale nonostante una persecuzione, senza abiurarli; è un concetto presente in più religioni.

Il termine è utilizzato per estensione anche in forma laica ("martire della patria", "martire del lavoro"), per onorare atti di particolare eroismo compiuti a difesa della propria nazione o nello svolgimento della propria professione.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

martiri m e f pl

plurale di martire

Sillabazione

màr | ti | ri

Etimologia / Derivazione

vedi martire

Sinonimi

testimoni della fede, eroi, vittime, santi, apostoli

(senso figurato) perseguitati, oppressi, schiavi, capri espiatori, disgraziati, infelici

Contrari