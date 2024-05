Il vertice d una crisi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Acme Corporation è un'azienda immaginaria del mondo dei Looney Tunes e di altri film e serie animate. Il nome Acme è ironico poiché deriva dal greco aµ, che in italiano può essere tradotto come "eccellenza"; tuttavia i prodotti dell'azienda Acme hanno la tendenza a non funzionare o funzionare male.

acme ( approfondimento) f sing (pl.: acmi)

(medicina) stadio più acuto di una malattia (senso figurato) periodo culminante

Sillabazione

àc | me

Pronuncia

IPA: /'akme/

Etimologia / Derivazione

dal greco antico µ, cioè "punta"

Sinonimi

fase acuta, fase più intensa

( senso figurato ) apice, apogeo, colmo, culmine, massimo, punto culminante, vertice, top,

apice, apogeo, colmo, culmine, massimo, punto culminante, vertice, top, parossismo





Contrari

(senso figurato) minimo, punto più basso, fondo





Termini correlati