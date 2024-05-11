Un undici ambrosiano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un undici ambrosiano' è 'Inter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTER

ALTRE SOLUZIONI: MILAN

Perché la soluzione è Inter? L'INTER è una squadra di calcio italiana con una lunga storia di successi e tradizioni. Rappresenta una delle più importanti realtà sportive di Milano, con un pubblico appassionato che la sostiene in ogni partita. La sua identità si caratterizza per uno stile di gioco offensivo e una forte determinazione. Il nome del club è spesso associato a valori di forza, coraggio e lealtà. Questa squadra ha conquistato numerosi titoli nazionali e internazionali, rendendola un simbolo del calcio italiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un undici ambrosiano". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un undici ambrosiano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Inter

Se la definizione "Un undici ambrosiano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un undici ambrosiano" conferma che la soluzione 'Inter' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Inter

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un undici ambrosiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inter' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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