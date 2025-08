Una tetra caverna nei cruciverba: la soluzione è Spelonca

SPELONCA

Curiosità e Significato di Spelonca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spelonca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spelonca.

Perché la soluzione è Spelonca? SPELONCA è un termine che indica una persona molto abile nel scassinare o aprire serrature, spesso con connotazioni di astuzia e destrezza. Il suo significato deriva dall'idea di chi riesce a entrare in luoghi protetti o nascosti, come in una caverna segreta. È un termine colorito e intrigante, che richiama l'idea di abilità e intraprendenza in situazioni delicate o misteriose.

Come si scrive la soluzione Spelonca

Hai trovato la definizione "Una tetra caverna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

E Empoli

L Livorno

O Otranto

N Napoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S I O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IROSO" IROSO

