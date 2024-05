La Turner cantante

Lombardo

Sostantivo

Curiosità su: Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock (Brownsville, 26 novembre 1939 – Küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock. Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni sessanta agli anni duemila, è stata definita "la regina del rock 'n roll". Nel 1991 è stata inserita assieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame, e nel 1967 fu la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Conseguì il primo successo commerciale tra gli anni sessanta e settanta assieme al marito Ike Turner formando il duo Ike & Tina Turner, con il quale incise singoli di fama internazionale come It's Gonna Work Out Fine, River Deep - Mountain High, Nutbush City Limits e, in particolare, la celebre cover di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival.

tina f sing (pl.: tinn)

tino tinaia, locale dove si tine la tina

Sillabazione

tì | na

Pronuncia

IPA: /'tina/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Termini correlati

fulà

brenta, vasell, torc

Alterati

( diminutivo ) tineta

tineta (vezzeggiativo) tinela

Da non confondere con

tinell

Finlandese

Sostantivo

tina

stagno

Lombardo

Francesco Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, Volume 2, 1840, pag. 238.

Finlandese