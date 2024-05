Lo Stato con Gozo

Nome proprio

Curiosità su: Malta, ufficialmente Repubblica di Malta (in maltese Repubblika ta' Malta, in inglese Republic of Malta), è uno Stato insulare dell'Europa meridionale, nonché lo Stato membro più piccolo dell'Unione europea. È un arcipelago situato nel Mediterraneo, nel canale di Malta, a 80 km dalla Sicilia, a 284 km dalla Tunisia e a 333 km dalla Libia, compreso nella regione geografica italiana. Con un'estensione di 315,6 km² è uno degli Stati più piccoli e densamente popolati al mondo. La capitale è La Valletta, mentre la città più popolosa è San Pawl il-Bahar (Baia di San Paolo). Il paese ha due lingue ufficiali, il maltese e l'inglese. L'italiano, lingua ufficiale fino al 1934, è piuttosto diffuso, conosciuto nel 2022 almeno a livello elementare dal 62% dei maltesi. Durante il corso della storia, la posizione geografica di Malta ha dato grande importanza all'arcipelago, che ha subito l'avvicendarsi in sequenza di Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, bizantini, arabi, Normanni, Aragonesi, Cavalieri di Malta, francesi e inglesi.

Malta ( approfondimento) f sing

(toponimo) isola principale dell'omonimo stato europeo, compresa nell'arcipelago maltese. La capitale è Valletta

Sillabazione

Màl | ta

Etimologia / Derivazione

dal Greco et (Melite) dato dalla presenza nell'isola di api autoctone che producevano miele (µ in greco) o dal fenicio malit (montagna) o dall'ebraico Malet, il cui significato è rifugio

Parole derivate

maltese

Iperonimi