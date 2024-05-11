Solleva la barca nei cruciverba: la soluzione è Ondata
ONDATA
Curiosità e Significato di Ondata
Divertiti e prova a risolvere queste domande: In barca e in aereoLo si solleva con uno scandaloSolleva per sportIl Barca cartaginese della seconda guerra punicaSi solleva con una barzelletta
Come si scrive la soluzione Ondata
Stai cercando la risposta alla definizione "Solleva la barca"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Ondata:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A U A M N N O
