VENTOTTO

Curiosità e Significato di "Ventotto"

Perché la soluzione è Ventotto? Sette per quattro è un gioco di parole che si riferisce al risultato dell'operazione matematica 7 x 4, che equivale a 28. Quindi, quando si parla di Sette per quattro, si sta simpaticamente alludendo al numero ventotto. Questo tipo di espressione è un modo divertente per stimolare la mente e giocare con i numeri!

Il Pompilio tra i sette re di RomaÈ uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro coloriIl Marzio tra i sette re dell antica Roma

Come si scrive la soluzione Ventotto

Hai trovato la definizione "Sette per quattro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

