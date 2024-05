Sette con Biancaneve

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Biancaneve (in tedesco: Schneewittchen), nota anche come Biancaneve e i sette nani, o Nevolina in alcune traduzioni, è una popolare fiaba europea. La versione attualmente conosciuta è quella scritta dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm in una prima edizione nel 1812, pubblicata nella raccolta Le fiabe del focolare (Kinder- und Hausmärchen), evidentemente ispirata a molti aspetti del folclore popolare, del quale i due fratelli erano profondi studiosi. La città di Lohr, in Bassa Franconia, sostiene che Biancaneve sia nata in loco. La storia è nota soprattutto anche grazie al film d'animazione di Walt Disney del 1937 Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs). Esiste un'altra fiaba dei fratelli Grimm in cui la protagonista si chiama Biancaneve: Bianca-neve e Rossa-rosa. Non esiste alcuna correlazione fra le due fiabe, e nell'originale tedesco i nomi delle protagoniste sono leggermente diversi (Schneewittchen in Biancaneve e i sette nani e Schneeweißchen in Biancaneve e Rosarossa).

nani m pl

plurale di nano

Sillabazione

nà | ni

Etimologia / Derivazione

deriva da nano

Sinonimi

bassotti, piccoletti, lillipuziani

piccoli, bassi, bassissimi, di bassissima statura, altissimi, di grande statura

ridotti

nanerottoli, piccoletti, tappi, pigmei

Contrari