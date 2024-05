Lo scudo di chi protegge

Nome proprio

Curiosità su: L'ègida (dal latino aegis, a sua volta calco del greco aigís) è lo scudo di Zeus e un tipo di protezione indossato da Atena. Generalmente si pensa che sia fatta di pelle di capra, ma da un'opera di Eschilo si è ipotizzato che in origine l'egida fosse immaginata come una nube tempestosa (e precisamente il cerchio di nubi che si addensa sulla testa di Zeus al momento del tuono divino). Infatti vi è somiglianza tra i termini aix, aigòs (= capra) e kataigís (= uragano). L'egida usata da Atena è una corta corazza con le frange oppure uno scudo magico, dove in alcune versioni dal suo centro spicca la testa della Gorgone, attorniata da Lotta, Paura, Forza e Inseguimento. Per traslato, nel lessico quotidiano egida significa "protezione, difesa, riparo".

Egida f

nome proprio di persona femminile

Sostantivo

Egida f

protezione

Pronuncia

['dida]

Etimologia / Derivazione

Dal greco Aix, Aigòs (capra), si riferisce più precisamente allo scudo di Zeus, ricoperto dal vello della capra Amaltea, che lo allattò da bambino durante il suo rifugio a Creta. Il suo significato, oggi traslato, indica riparo, difesa, protezione.

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.