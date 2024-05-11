Possono essere preparate al sale nei cruciverba: la soluzione è Orate

Sara Verdi | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Possono essere preparate al sale' è 'Orate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORATE

Curiosità e Significato di Orate

Approfondisci la parola di 5 lettere Orate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Orate

Non riesci a risolvere la definizione "Possono essere preparate al sale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Orate:
O Otranto
R Roma
A Ancona
T Torino
E Empoli

