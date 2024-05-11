Possono essere preparate al sale nei cruciverba: la soluzione è Orate
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Possono essere preparate al sale' è 'Orate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ORATE
Curiosità e Significato di Orate
Approfondisci la parola di 5 lettere Orate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Orate
Non riesci a risolvere la definizione "Possono essere preparate al sale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 5 lettere della soluzione Orate:
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi