Pinza dei granchi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pinza dei granchi' è 'Chela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHELA

Perché la soluzione è Chela? La chela è una parte fondamentale dell’arto dei granchi e di altri crostacei, rappresentando la pinza utilizzata per afferrare e manipolare oggetti. Questa struttura anatomica si distingue per essere robusta e articolata, permettendo movimenti precisi e una presa forte. La chela svolge ruoli essenziali nella cattura del cibo, nella difesa e nella interazione con l’ambiente circostante. La sua forma e funzionalità sono caratteristiche distintive di questi animali marini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pinza dei granchi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Pinza dei granchi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Chela

In presenza della definizione "Pinza dei granchi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pinza dei granchi" conferma che la soluzione 'Chela' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Chela

C Como H Hotel E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pinza dei granchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Chela' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una tenaglia del granchioUna tenaglia dello scorpioneLa pinza del granchioLe hanno granchi e asticiLe hanno granchi e renneLe hanno granchi e baleneQuello aguará è ghiotto di granchiLo sono ragni e granchi