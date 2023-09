La pinza del granchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pinza del granchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHELA

Significato/Curiosità : La pinza del granchio

La "chela" è una parte distintiva dell'anatomia di alcuni animali, in particolare dei crostacei come i granchi, i gamberetti e i granchi di fiume. Si tratta di un'appendice articolata, generalmente situata alla fine degli arti, che si apre e si chiude come una sorta di pinza o tenaglia. Le chelae possono avere diverse dimensioni e forme, a seconda della specie e della funzione specifica. Sono spesso utilizzate per afferrare, manipolare e difendersi dagli predatori. Questi organi possono variare da piccole e sottili per attività delicate come la pulizia del cibo, a grandi e robuste per la cattura di prede o la difesa. Le chelae sono un adattamento evolutivo che conferisce agli animali la capacità di gestire il loro ambiente e di sopravvivere.

