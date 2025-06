Un piccolo agrume nei cruciverba: la soluzione è Mandarino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piccolo agrume' è 'Mandarino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDARINO

La soluzione Mandarino di 9 lettere

Perché la soluzione è Mandarino? Il mandarino è un frutto agrume di piccole dimensioni, noto per la sua buccia sottile e facile da sbucciare. Dal sapore dolce e aromatico, è molto apprezzato in inverno e spesso associato alle festività natalizie. La parola deriva dal nome di una regione cinese, simbolo di un frutto esotico e rinfrescante, che conquista per il suo gusto delicato e la praticità.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un piccolo agrume", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

O O R I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODORI" ODORI

