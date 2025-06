Persona che si muove meccanicamente nei cruciverba: la soluzione è Automa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Persona che si muove meccanicamente' è 'Automa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOMA

La soluzione Automa di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Automa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Automa? Un'automa è una macchina programmata per muoversi e svolgere compiti in modo autonomo, spesso simulando il comportamento umano o animale. Può essere meccanica o elettronica e viene utilizzata in vari settori, dall'intrattenimento all'industria. È un esempio di tecnologia che combina ingegno e precisione, dimostrando come le macchine possano agire in modo quasi vivente.

