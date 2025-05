Non Storta nei cruciverba: la soluzione è Dritta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non Storta' è 'Dritta'.

DRITTA

Curiosità e Significato di "Dritta"

La parola Dritta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

La parola dritta indica qualcosa che è rettilineo, non curvato o piegato. Può riferirsi a una linea, una superficie o un oggetto che mantiene una direzione costante senza deviazioni. In senso figurato, dritta può anche significare onestà o correttezza, suggerendo un approccio diretto e chiaro nelle comunicazioni e nei comportamenti.

Come si scrive la soluzione: Dritta

La definizione "Non Storta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

