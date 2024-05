La Nazione con Aberdeen

Nome proprio

Curiosità su: La Scozia (in inglese e scots Scotland, in gaelico scozzese Alba) è una nazione costitutiva del Regno Unito. Posta all'estremità settentrionale dell'isola di Gran Bretagna, ne occupa più di un terzo della superficie con i suoi 78764 km² di estensione. È circondata dall'oceano Atlantico tramite il mare di Norvegia a nord, il mare del Nord a est e il canale del Nord e il mare d'Irlanda a sud-ovest. Non ha confini internazionali: il suo unico confine è quello interno con l'Inghilterra, a sud. Oltre alla sezione collocata nella Gran Bretagna, il territorio comprende più di 790 isole minori, tra cui spiccano gli arcipelaghi delle Ebridi, delle Orcadi e delle Shetland. Edimburgo, capitale e seconda città della nazione, fu il centro dell'Illuminismo scozzese del XVIII secolo, che trasformò il Paese in una delle potenze commerciali, intellettuali e industriali dell'Europa occidentale. Glasgow, la maggiore città della Scozia e la quarta del Regno Unito, era un tempo uno dei principali centri industriali a livello mondiale.

Scozia ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) parte settentrionale dell'isola di Gran Bretagna, con capitale Edimburgo ed una popolazione di 5,2 milioni di abitanti che appartiene dal 1707 al Regno Unito di Gran Bretagna

Sillabazione

Scò | zia

Etimologia / Derivazione

Deriva dal latino Scotia che a sua volta deriva dal nome dell'antica popolazione locale degli Scoti

Parole derivate