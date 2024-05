Molte deperiscono viaggiando

Sostantivo

Curiosità su: Una merce è un bene economico, naturale o manufatto, suscettibile di essere scambiato con altri beni (e si parla in questo caso di baratto), oppure contro denaro all'interno di un mercato. Non vengono definiti come merci né i beni in attesa della vendita presso i produttori né quelli presso il consumatore. L'origine del termine è riconducibile al greco meiromai (= partecipare, aver parte), e poi al latino merere (nel senso di "meritare", "guadagnare").

merci f pl

plurale di merce

Sillabazione

mèr | ci

Etimologia / Derivazione

vedi merce