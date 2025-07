Locuzione ricercata ma vuota di contenuto nei cruciverba: la soluzione è Fraseggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Locuzione ricercata ma vuota di contenuto' è 'Fraseggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRASEGGIO

Curiosità e Significato di Fraseggio

Hai risolto il cruciverba con Fraseggio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Fraseggio.

Perché la soluzione è Fraseggio? FraSSeGgio indica una frase o un'espressione elegante e studiata, spesso usata per sembrare più sofisticati. Tuttavia, può essere anche vuota di sostanza, priva di un vero contenuto significativo. Insieme di parole che suonano bene ma non trasmettono nulla di concreto, rappresenta un modo di parlare che si concentra sulla forma più che sulla sostanza. È un esempio di come l'apparenza possa nascondere la mancanza di profondità.

Come si scrive la soluzione Fraseggio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Locuzione ricercata ma vuota di contenuto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

A Ancona

S Savona

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

