Località turistica dell Argentario

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Porto Ercole (IPA: [pòrto èrkole]) è una frazione di 2 676 abitanti del comune italiano sparso di Monte Argentario, nella provincia di Grosseto, in Toscana. Posto nella Maremma Grossetana e parte della Costa d'Argento all'estremità meridionale della Toscana, ha una grande tradizione marinaresca. La località, nota per la sua vocazione turistica, è centro di rilevanza internazionale per la vela e la nautica da diporto. Con Porto Santo Stefano, costituisce uno dei due abitati maggiori che formano il comune.

cartolina ( approfondimento) f sing (pl.: cartoline)

piccolo pezzo di cartone a forma di rettangolo utilizzato per la corrispondenza

Sillabazione

car | to | lì | na

Pronuncia

IPA: /karto'lina/

Etimologia / Derivazione

diminutivo del latino chartula, a sua volta diminutivo di charta, ossia "carta"