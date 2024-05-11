Limite di un precipizio

Home / Soluzioni Cruciverba / Limite di un precipizio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Limite di un precipizio' è 'Orlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Limite di un precipizio" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Limite di un precipizio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Orlo? L'orlo rappresenta il margine esterno di un precipizio, segnando il confine tra la terra e lo spazio vuoto sottostante. È la parte superiore che si protende verso il vuoto, creando una linea di demarcazione tra ciò che è stabile e ciò che rischia di crollare. Questa fascia può essere sottile o ampia, ma sempre definisce il limite oltre il quale si perde il terreno sicuro. Nell'osservare un orlo, si percepisce immediatamente il confine tra sicurezza e pericolo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Limite di un precipizio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orlo

Quando la definizione "Limite di un precipizio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Limite di un precipizio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orlo:

O Otranto R Roma L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Limite di un precipizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una cucitura marginaleIl margine del tessutoUn ripiego anti smagliature ma non è una nuova cremaUn limite di velocità sulle autostradeLimite fissato di tempoUn limite nei concorsiUn limite sulle autostradeBaratro precipizio