Essere presente con altri a un evento

Verbo

Intransitivo

Curiosità su: La UEFA Europa League è una competizione calcistica continentale per le squadre di club organizzata dalla UEFA, la seconda per prestigio dopo la Champions League. La denominazione di Europa League sostituì nel 2009 quella storica di Coppa UEFA, istituita nel 1971 dalla confederazione calcistica europea. Questo torneo, a sua volta, aveva preso de facto il posto della Coppa delle Fiere, disputata su invito da rappresentative di grandi città dell'Europa che ospitavano fiere commerciali. L'UEFA acquisì i diritti della Coppa delle Fiere organizzandone la finalissima ma, non essendone stata l'organizzatrice, non l'ha mai riconosciuta de iure come sua manifestazione ufficiale sicché non la include nelle statistiche riguardanti la Coppa UEFA/Europa League. Con l'avvio della Coppa UEFA, la qualificazione delle singole squadre venne determinata da criteri oggettivi, ma nell'immediato fu mantenuto il sistema della precedente Coppa delle Fiere per la distribuzione a invito dei posti fra le varie federazioni; solo dal 1980 questo sarà regolamentato tramite il ranking UEFA.

partecipare (vai alla coniugazione)

fare parte di un gruppo, di un pensiero, di un'azione essere coinvolti in qualcosa (per estensione) assistere, anche senza essere attivi in quanto si vede, si compie, si ascolta o sente

Transitivo

partecipare (vai alla coniugazione)

annunciare comunicare

Sillabazione

par | te | ci | pà | re

Pronuncia

IPA: /parteti'pare/

Etimologia / Derivazione

dal latino participare che deriva da particeps cioè "partecipe", formato da pars ossia "parte" e capere ovvero "prendere"; significa quindi "prendere parte"

Citazione

Sinonimi

aderire, assistere, collaborare, intervenire, presenziare, essere presente

avvantaggiarsi, fruire, giovarsi, godere

(di notizia) annunciare, comunicare, confidare, divulgare, informare, rilevare

annunciare, comunicare, confidare, divulgare, informare, rilevare compartecipare

(a un sentimento altrui) essere partecipe, condividere

essere partecipe, condividere rendere noto

Contrari

astenersi, disinteressarsi, dissociarsi, estraniarsi

perderci, rimetterci

nascondere, occultare, tacere, tenere segreto.





Parole derivate